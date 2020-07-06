Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі проти Саутгемптона за версією WhoScored

Виступ Олександра Зінченка у матчі 33 туру АПЛ проти Саутгемптона вийшов не надто вдалим.

Українець отримав від WhoScored оцінку 6,1, що стало найгіршим показником у складі Манчестер Сіті.

Конфуз Зінченка призвів до поразки Манчестер Сіті – відеоогляд матчу проти Саутгемптона

Бал Олександра зіпсувала ключова помилка, яка і призвела до єдиного гола у зустрічі. "Містяни" відчайдушно намагалися відігратися, створили купу моментів, але оборона Саутгемптона на чолі з Алексом Маккарті вистояла. Саме голкіпер "святих" і отримав найвищу оцінку – 8,5.

Додамо, що Зінченко вперше за три матчі отримав місце у основі Манчестер Сіті, у двох останніх зустрічах він навіть не виходив на поле.

Манчестер Сіті несподівано поступився Саутгемптону – Зінченко став винуватцем єдиного пропущеного гола