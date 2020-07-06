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Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі проти Саутгемптона за версією WhoScored

09:26 - Читать на русском
Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі проти Саутгемптона за версією WhoScored
Олександр Зінченко / Getty Images

Виступ Олександра Зінченка у матчі 33 туру АПЛ проти Саутгемптона вийшов не надто вдалим.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Українець отримав від WhoScored оцінку 6,1, що стало найгіршим показником у складі Манчестер Сіті.

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Бал Олександра зіпсувала ключова помилка, яка і призвела до єдиного гола у зустрічі. "Містяни" відчайдушно намагалися відігратися, створили купу моментів, але оборона Саутгемптона на чолі з Алексом Маккарті вистояла. Саме голкіпер "святих" і отримав найвищу оцінку – 8,5.

Додамо, що Зінченко вперше за три матчі отримав місце у основі Манчестер Сіті, у двох останніх зустрічах він навіть не виходив на поле.

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Теги
Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Саутгемптон - Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко
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