Гвардиола отметил парадокс, помешавший Манчестер Сити переиграть Саутгемптон

Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных от Саутгемптона (0:1) в рамках 33-го тура Премьер-лиги.

"Не думаю, что нам нужны новые игроки. На самом деле я думаю, что мы играем хорошо, демонстрируем характер и жажду бороться до конца.

Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче против Саутгемптона по версии WhoScored

Мы играли против Саутгемптона, отправившего в собственную штрафну десять игроков. Мы действительно играли хорошо. Этот матч мы пересмотрим. Учитывая количество голевых моментов, мы должны были достичь лучшего результата. Разве можно создать еще больше моментов!? Я очень горжусь – мне понравилась наша игра, но этого оказалось недостаточного для победы. Претензий к игрокам нет", – цитирует Гвардиолу Goal.

Отметим, что ошибка Александра Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити, который оказался единственным в матче.

Манчестер Сити неожиданно уступил Саутгемптону – Зинченко стал виновником единственного пропущенного гола