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Гвардиола отметил парадокс, помешавший Манчестер Сити переиграть Саутгемптон

11:03 - Читати українською
Гвардиола отметил парадокс, помешавший Манчестер Сити переиграть Саутгемптон
Хосеп Гвардиола / Reuters

Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своих подопечных от Саутгемптона (0:1) в рамках 33-го тура Премьер-лиги.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

"Не думаю, что нам нужны новые игроки. На самом деле я думаю, что мы играем хорошо, демонстрируем характер и жажду бороться до конца.

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Мы играли против Саутгемптона, отправившего в собственную штрафну десять игроков. Мы действительно играли хорошо. Этот матч мы пересмотрим. Учитывая количество голевых моментов, мы должны были достичь лучшего результата. Разве можно создать еще больше моментов!? Я очень горжусь – мне понравилась наша игра, но этого оказалось недостаточного для победы. Претензий к игрокам нет", – цитирует Гвардиолу Goal.

Отметим, что ошибка Александра Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити, который оказался единственным в матче.

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Англия Саутгемптон - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола
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