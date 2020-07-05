Манчестер Сіті несподівано поступився Саутгемптону – Зінченко став винуватцем єдиного пропущеного гола

У поєдинку 33-го туру Саутгемптон на власному полі здолав Манчестер Сіті. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У попередньому турі підопічні Гвардіоли каменя на камені не залишили від чемпіона Англії Ліверпуля, розгромивши його на власному полі з рахунком 4:0. Тим несподіванішим став гол у ворота "містян" вже на початку матчу від скромного Саутгемптона. Ще прикрішим стало те, що кумедний постріл "привіз" у свої ворота наш Олександр Зінченко, який після кількох матчів знову вийшов у стартовому складі. На 14-й хвилині українець у центрі поля не зміг обіграти Стюарта Армстронга і круглий відскочив до Че Адамса. 23-річний форвард помітив, що Едерсон вийшов далеко з воріт і парашутом закинув сферу прямісінько у ворота.

Ман Сіті швидко оговтався і кинувся відігруватись, однак наривався на швидкі контратаки суперника. Зокрема Натан Редмонд міг двічі подвоювати рахунок, але бразильський кіпер гостей вчасно реагував на небезпеку. А на 30-й хвилині вже його колега Алекс Маккарті тричі поспіль протягом однієї атаки рятував свою команду після пострілів Рахіма Стерлінга (впритул), Фернандінью (у стійку) та Давіда Сілви (у кут воріт).

Згодом він же зреагував на підступний удар Ріяда Мареза у кут воріт. А під кінець тайму фортуна відвернулась від Денні Інгза: отримавши чудовий пас в районі одинадцятиметрової позначки від Кайла Вокера-Пітерса він чудом не влучив у ворота, запустивши круглого по горобцях.

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По перерві малюнок гри не змінився: гості тиснули, господарі огризались. На 50-й хвилині після розкішного пасу Фернандінью Емерік Ляпорт пробивав впритул, але Маккарті зреагував на удар. Одразу ж на добиванні головою зіграв Сілва – і знову кіпер "святих" рятує.

Зінченко активно йшов на іншу частину поля і приймав участь в атаках команди. Зокрема, після його розрізного пасу в одній з них Сілва мало не подвоїв рахунок – на заваді став всюдисущий Маккарті.

На 65-й хвилині де Брюйне, який тільки вийшов на заміну, зряче прострілив зліва у штрафний майданчик суперника. Бернарду після замикання передачі вже бачив м'яч у воротах, але в останній момент під сферу кинувся захисник і перевів її на кутовий.

Згодом протягом хвилини двічі міг забивати Армстронг. Захисники "містян", задкуючи до своїх воріт, фактично вивели Стюарта на комфортну позиції і лише реакція Едерсона, який в падіння ногою зачепив круглого, врятувала Сіті.

Наприкінці матчу пішла безкомпромісна гра без центру поля: гості прагнули бодай зрівняти, натомість господарі не збирались відсиджуватись в обороні і при найменшій можливості, мов на крилах, самовіддано летіли в контратаки.

Вже у доданий час Сілва міг вписати своє ім'я у протокол, але у падінні у воротарському майданчику суперника не зміг дотягнутись до м'яча. На останніх секундах компенсованого часу Армстронг збив Сілву на лінії штрафного і у Сіті з'явився останній шанс забити. Однак де Брюйне зі стандарту влучив у стінку, а арбітр одразу ж дав фінальний свисток.

Перемога принесла Саутгемптону 43 очки і тринадцяту сходинку турнірної таблиці, Манчестер Сіті з 66 пунктами залишився другим.

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