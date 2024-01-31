Холанд роздумує над переходом у Реал – нагорода Мессі стала останньою краплею
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд може опинитися в Реалі.
Норвежець за підсумками минулого сезону виграв з "містянами" требл. Ерлінг Холанд продемонстрував вражаючу результативність, забивши 52 голи у 53 матчах за Манчестер Сіті. Утім, здобутки форварда не позначилися на індивідуальних нагородах. Ліонель Мессі забрав "Золотий м'яч", а також нагороду The Best.
Барселона має намір повернути Гвардіолу – Лапорта попросить Пепа про послугу
Як повідомляє AS, оточення Холанда замислилося над тим, чи варто залишатися в Манчестер Сіті. Близькі Ерлінга вважають, що перехід в Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й більшу увагу медіа.
Нагадаємо, що чинна угода Холанда з "містянами" розрахована до 2027 року. Загалом норвежець провів за Манчестер Сіті 75 матчів. В його активі 71 гол та 14 результативних передач.
Арсенал переміг Ноттінгем – Зінченко віддав асист і вразив у атаці, але помилився на гол та поскандалив з Вайтом