Норвежець за підсумками минулого сезону виграв з "містянами" требл. Ерлінг Холанд продемонстрував вражаючу результативність, забивши 52 голи у 53 матчах за Манчестер Сіті. Утім, здобутки форварда не позначилися на індивідуальних нагородах. Ліонель Мессі забрав "Золотий м'яч", а також нагороду The Best.

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Як повідомляє AS, оточення Холанда замислилося над тим, чи варто залишатися в Манчестер Сіті. Близькі Ерлінга вважають, що перехід в Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й більшу увагу медіа.

Нагадаємо, що чинна угода Холанда з "містянами" розрахована до 2027 року. Загалом норвежець провів за Манчестер Сіті 75 матчів. В його активі 71 гол та 14 результативних передач.

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