В рамках суботньої програми 35-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 35-й тур

Манчестер Сіті – Лідс – 2:1

Голи: Гюндоган, 19, 27 – Морено, 85

Тоттенхем – Крістал Пелас – 1:0

Гол: Кейн, 45+1

Вулверхемптон – Астон Вілла – 1:0

Гол: Тоті, 9

Манчестер Сіті у рідних стінах приймав Лідс. Поєдинок мав важливе турнірне значення – "містяни" у випадку перемоги відривались би від Арсенала на чотири очки, а "павичі" не опустилися в зону вильоту лишень завдяки хиткій перевазі Ноттінгема за різницею голів. Крім того, цей матч став першим для Сема Еллердайса на посту головного тренера йоркширців.

Як і очікувалось, безнадійний Лідс зазнав поразки. Героєм зустрічі став Гюндоган, який оформив дубль вже у першому таймі (а Марез віддав дві гольових передачі).

Сіті міг забивати значно більше. Холанд у першому таймі влучив у стійку, Гюндоган в другому не реалізував пенальті, та і загалом моментів змарнували цілий вагон. Чого лишень коштує шедевральна комбінація між Ілкаєм, Кевіном і Ерлінгом.

Obra de arte de Gündogan y De Bruynepic.twitter.com/wUeQWuTlWE — Javier Parra Peña (@Javier_EPP) May 6, 2023

На 85-й хвилині Лідс з нічого повернувся в гру – Морено скористався помилкою Аканджі й скоротив відставання в рахунку. Втім, його гол не допоміг влаштувати камбек. Манчестер Сіті спокійно довів матч до перемоги. До речі, вона стала 300-ю для Пепа на чолі "містян".

У паралельній зустрічі Тоттенхем приймав Крістал Пелас. Лондонцям було важливо перемогти, але у протилежному випадку команда ризикувала випасти за межі зони єврокубків. Крім того "шпори" не виграли жодного з останніх чотирьох поєдинків.

Зустріч була примітною через персони тренерів. Різниця у віці між Роєм Ходжсоном (наставником Пелас) і Раяном Мейсоном становила 43 роки й 308 днів – це найвищий показник за всю історію АПЛ. Цікаво, що саме під керівництвом Роя нинішній коуч Тотнема провів свій єдиний матч за збірну Англії.

Долю протистояння вирішив всього один влучний удар. Його, звісно ж, завдав Харрі Кейн – це був його 100-й гол у домашніх матчах АПЛ і 10-й, забитий головою у поточному сезоні. Жоден футболіст в історії турніру не мав стільки верхових голів за один чемпіонат.

До того ж, Харрі обійшов Руні за кількістю голів в АПЛ:

Тоттенхем відсвяткував мінімальну перемогу й засів у зоні ЛЄ, однак Брайтон з великою ймовірністю посуне північних лондонців вниз. Різниця в таблиці становить всього три очка при трьох матчах "чайок" у запасі.

Також варто відзначити перемогу Вулверхемптона над Астон Віллою, здобуту завдяки голу Тоті Гомеса. Він відзначився на 9-й хвилині. Саме завдяки цьому провалу бірмінгемці не змогли втриматись у зоні єврокубків, дозволивши піднятись Тоттенхему.

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