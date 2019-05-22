Гвардіола узгодив контракт з Ювентусом, – ЗМІ

Ювентус близький до призначення Хосепа Гвардіоли новим головним тренером. Іспанець вже начебто погодив умови особистого контракту, переконані італійські ЗМІ.

Хосеп Гвардіола стане головним тренером Ювентуса після відходу Массіміліано Аллегрі. Чинний наставник Манчестер Сіті зустрічався у Мілані зі спортивним директором "б'янконері" Фабіо Паратічі, повідомляє Calciomercato з посиланням на журналіста Radio Sportiva Федеріко Дженареллі.

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Як зазначає джерело, Гвардіола підпише з Ювентусом 4-річний контракт, а офіційно про це оголосять 14 червня. Фінансові умови угоди не повідомляються, як і розмір компенсації, яку повинен отримати Манчестер Сіті, адже чинний контракт іспанця з чемпіонами Англії розрахований ще на 2 роки.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Ман Сіті з 2016 року та привів команду до двох перемог в АПЛ, здобув два Кубка англійської ліги та одного разу – Кубок Англії. До слова, сам тренер раніше заявляв, що залишиться в англійському клубі, проте після цього з'явилась інформація, що Манчестер Сіті може бути виключений з Ліги чемпіонів 2019/20 через порушення вимог фінансового фейр-плей.

Натомість Ювентус прощається з Массіміліано Алелгрі, який офіційно покине команду після матчу останнього туру Серії А проти Сампдорії. Італійський фахівець за 5 років роботи в Турині здобув 5 Скудетто та 4 Кубка Італії.

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