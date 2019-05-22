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Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ

13:25 476 Читати українською
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
Гвардиола на пути в Ювентус?

Ювентус близок к назначению Хосепа Гвардиолы новым главным тренером. Испанец уже якобы согласовал условия личного контракта, убеждены итальянские СМИ.

Хосеп Гвардиола станет главным тренером Ювентуса после ухода Массимилиано Аллегри. Действующий наставник Манчестер Сити встречался в Милане со спортивным директором "бьянконери" Фабио Паратичи, сообщает Calciomercato со ссылкой на журналиста Radio Sportiva Федерико Дженарелли.

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Как отмечает источник, Гвардиола подпишет с Ювентусом 4-летний контракт, а официально об этом объявят 14 июня. Финансовые условия сделки не сообщаются, как и размер компенсации, которую должен получить Манчестер Сити, ведь действующий контракт испанца с чемпионами Англии рассчитан еще на 2 года.

Напомним, Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года и привел команду к двум победам в АПЛ, завоевал два Кубка английской лиги и один раз – Кубок Англии. К слову, сам тренер ранее заявлял, что останется в английском клубе, однако после этого появилась информация, что Манчестер Сити может быть исключен из Лиги чемпионов 2019/20 из-за нарушения требований финансового фэйр-плей.

В свою очередь Ювентус прощается с Массимилиано Алелгри, который официально покинет команду после матча последнего тура Серии А против Сампдории. Итальянский специалист за 5 лет работы в Турине завоевал 5 Скудетто и 4 Кубка Италии.

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