Гвардіола: Ніякого Ювентуса чи Італії, я залишаюсь в Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів на чутки щодо переходу в Ювентус.

"Ніякого Ювентуса або Італії, я туди не збираюся. У мене ще 2 роки контракту з Манчестер Сіті, і я нікуди не йду. У новому сезоні я продовжу роботу з нинішньою командою", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хосеп Гвардіола у літнє міжсезоння може змінити Манчестер Сіті на Ювентус, зараз чутки посилились у зв'язку з офіційним відходом Аллегрі.

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До слова, Гвардіола прийшов у англійський клуб влітку 2016-го року, за цей час іспанський спеціаліст здобув 5 трофеїв, серед яких 2 чемпіонства Англії.