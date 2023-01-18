Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сторони майже домовилися про трансфер 20-річного аргентинця, якого вже порівнюють зі знаменитим екс-півзахисником Реала Фернандо Редондо. Проте президент Велес Сарсфілд Серхіо Рапісарда дуже незадоволений стилем роботи Ман Сіті над переходом Максімо Перроне. Фунціонер вважає, що до його клубу ставляться без належної поваги, використовують усі методи, аби забрати одного з найбільших талантів.

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"Я розмовляв з представниками Манчестер Сіті, тому що в нас уже є прецедент. Вони самі поводяться так. Вони постійно переконують хлопчика. Так, є клаусула, але потрібно повідомити AFA і клуб, якщо ви збираєтеся активувати цей пункт. Звісно, гравець може уповноважити третю сторону внести гроші.

Манчестер Сіті зробив пропозицію, але ми не спокусилися. Перроне – гравець високого рівня. Цей хлопчик хоче піти. Наставник англійців телефонував йому тричі, Маскерано також переконував його, що мені не подобається. Максімо подобається стиль Гвардіоли. Проте ми ризикнемо. Хочемо здійснити якомога кращий трансфер з тими цифрами, які влаштують Велес", – цитує Рапісарда MEN.

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