Манчестер Сіті та Велес досягнули усної домовленості щодо трансферу Максімо Перроне, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Зазначається, що перехід обійдеться в 8 млн доларів плюс бонуси. Перроне не приєднуватиметься до клубів "City Football Group", а стане гравцем Манчестер Сіті після чемпіонату Судамерікана, який завершиться 12 лютого.

Додамо, що Перроне у поточному сезоні провів 33 поєдинків за Велес, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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