Манчестер Сіті узгодив трансфер аргентинської перлини
Півзахисник Велеса Максімо Перроне найближчим часом стане гравцем Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті та Велес досягнули усної домовленості щодо трансферу Максімо Перроне, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
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Зазначається, що перехід обійдеться в 8 млн доларів плюс бонуси. Перроне не приєднуватиметься до клубів "City Football Group", а стане гравцем Манчестер Сіті після чемпіонату Судамерікана, який завершиться 12 лютого.
Додамо, що Перроне у поточному сезоні провів 33 поєдинків за Велес, відзначившись 3 голами та 2 асистами.
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