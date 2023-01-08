"Уявляв, що заб'ю купу голів": зірка Ман Сіті визнав, що його трансфер за понад 100 млн не виправдав очікувань
Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш чекав від себе зовсім інших результатів у команді Пепа Гвардіоли.
"Коли я тільки приїхав до Манчестер Сіті, зрозумів, що мені буде набагато складніше, ніж я думав. У себе в голові я уявляв, що перейду в команду, що посідає перше місце в лізі, і заб'ю купу голів та віддам багато результативних передач. Але, очевидно, це не так.
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Я приїхав до Сіті, проживши до цього у Бірмінгемі все своє життя. У моєму житті ніколи нічого не змінювалося. Я звик до цього. Я не розумів, як важко адаптуватися до іншої команди та іншого тренера", – цитує Гриліша CNN.
Нагадаємо, вихованець Астон Вілли перебрався в Манчестер Сіті влітку 2021 року за понад 100 мільйонів фунтів. Відтоді Гріліш провів у складі "містян" 59 матчів, у яких забив сім голів та віддав сім результативних передач.
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