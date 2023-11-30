У листопаді українець не пропустив жодного матчу лондонців, хоча й не завжди виходив у стартовому складі. Окрім того, Зінченко у цей період забив свій дебютний гол у сезоні. Як наслідок, Олександр став найкращим лівим захисником АПЛ за оцінками WhoScored.

Зінченко серед претендентів на найкращий гол місяця в АПЛ – шансів перемогти майже немає

Наш земляк – єдиний представник Арсенала у символічній збірній місяця від цього статистичного порталу. Найбільше гравців делегували Манчестер Юнайтед (четверо) та Манчестер Сіті (троє). Цікаво, що три гравці з найвищими оцінками виступають виключно в команді Пепа Гвардіоли.