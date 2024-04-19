Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував став Ерлінга Холанда та Кевіна де Брюйне перед півфіналом Кубка Англії з Челсі.

"Кевін виглядає добре. Ерлінг щось відчував, м'язові проблеми. Де Брюйне відчував себе виснаженим, дуже втомленим після п'яти місяців травми (на початку сезону), так що це нормально. Завтра побачимо більше.

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Втома це нормально, враховуючи кількість ігор, які ми зіграли в цьому сезоні і в попередніх сезонах. У нас не так багато часу на відновлення, ми грали в екстра-таймі і з тією інтенсивністю, з якою ми граємо. Ми не машини, втома є", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Челсі Михайла Мудрика зіграють у півфіналі Кубка Англії у суботу, 20 квітня. Початок гри о 19:15 за київським часом.

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