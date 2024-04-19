"Кевин выглядит хорошо. Эрлинг что-то чувствовал, мышечные проблемы. Де Брюйне чувствовал себя истощенным, очень уставшим после пяти месяцев травмы (в начале сезона), так что это нормально. Завтра увидим больше.

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Усталость это нормально, учитывая количество игр, которые мы сыграли в этом сезоне и в предыдущих сезонах. У нас не так много времени на восстановление, мы играли в экстра-тайме и с той интенсивностью, с которой мы играем. Мы не машины, усталость есть", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, Манчестер Сити и Челси Михаила Мудрика сыграют в полуфинале Кубка Англии в субботу, 20 апреля. Начало игры в 19:15 по киевскому времени.

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