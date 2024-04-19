Ман Сіті готується до прощання з Гвардіолою – тренер Циганкова і Довбика перший у списку на заміну
Манчестер Сіті усвідомлює, що епоха Хосепа Гвардіоли рано чи пізно завершиться.
Клуб готовий до того, що Пеп відпрацює свій чинний контракт і піде влітку 2025-го, стверджує Relevo.
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Гвардіола очолив Ман Сіті у 2016 році. Спадок каталонця важко переоцінити – вже є 5 титулів чемпіона Англії, требл з дебютною перемогою в ЛЧ. Втім, моральна втома невблаганно накопичується. Гвардіола може піти у відпустку, щоб приділити більше часу сім'ї, з якою так рідко бачиться після переїзду а Манчестер.
Ще одна потенційна втрата Сіті – Чікі Бегірістайн. Він працює спортивним директором "містян" з 2012-го, але також задумався про відхід. Це може статися вже найближчого літа.
Попри всі ризики у таборі Манчестер Сіті зберігається спокій. Клуб хоче максимально ефективно витратити решту часу, щоб знайти гідну заміну легендам. Перший кандидат на місце Гвардіоли – Мічел Санчес. Він побудував зі скромної Жирони домінантну команду в традиціях Пепа. Сіті продовжить стежити за розвитком Мічела і в будь-який момент може використати свою владу в City Football Group, щоб забрати тренера Довбика та Циганкова.
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