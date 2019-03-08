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Гвардіола прокоментував кадрову ситуацію в Манчестер Сіті

21:12 674 Читать на русском
Гвардіола прокоментував кадрову ситуацію в Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився кадровою ситуацією в команді та прокоментував розслідування УЄФА стосовно порушення "містянами" фінансового фейр-плей.

"Я не стурбований розслідуванням УЄФА. Я щасливий знаходитись у Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті підтримав початок розслідування УЄФА щодо порушення правил ФФП "містянами"

Клуб відкритий. Сподіваюсь, це завершиться дуже скоро і УЄФА прийме рішення, яке вважає за потрібне, Я повністю довіряю тому, що клуб зробив, адже знаю цих людей.

Усі травмовані почуваються щоразу краще. Ляпорт тренувався останні 2 дні, але поки не знаю, чи готовий він зіграти проти Уотфорда. Не готові де Брюйне, Фернандінью та Стоунз, з іншими все в порядку", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

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