Гвардіола прокоментував кадрову ситуацію в Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився кадровою ситуацією в команді та прокоментував розслідування УЄФА стосовно порушення "містянами" фінансового фейр-плей.

"Я не стурбований розслідуванням УЄФА. Я щасливий знаходитись у Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті підтримав початок розслідування УЄФА щодо порушення правил ФФП "містянами"

Клуб відкритий. Сподіваюсь, це завершиться дуже скоро і УЄФА прийме рішення, яке вважає за потрібне, Я повністю довіряю тому, що клуб зробив, адже знаю цих людей.

Усі травмовані почуваються щоразу краще. Ляпорт тренувався останні 2 дні, але поки не знаю, чи готовий він зіграти проти Уотфорда. Не готові де Брюйне, Фернандінью та Стоунз, з іншими все в порядку", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек