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Манчестер Сіті підтримав початок розслідування УЄФА щодо порушення правил ФФП "містянами"

22:28 163 Читать на русском
Манчестер Сіті підтримав початок розслідування УЄФА щодо порушення правил ФФП "містянами"
Манчестер Сіті підтримав початок розслідування УЄФА / Фото ESPN

Манчестер Сіті виступив з офіційною заявою щодо розслідування УЄФА про можливе порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

"Манчестер Сіті вітає початок офіційного розслідування УЄФА як можливість покласти край спекуляціям, пов'язаних з незаконним зломом електронної пошти Сіті та публікацією електронних листів клубу поза контекстом.

УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей

Звинувачення в фінансових порушеннях повністю помилкові. Опубліковані рахунки клубу є повними, вони є предметом юридичної та нормативної бази", – йдеться в офіційній заяві на сайті Манчестер Сіті.

Нагадаємо, слідча палата незалежного органу фінансового контролю УЄФА відкрила офіційне розслідування щодо можливих порушень Манчестер Сіті норм фінансового фейр-плей.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія УЄФА Фінансовий fair-play
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