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Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в Манчестер Сити

21:13 132 Читати українською
Гвардиола прокомментировал кадровую ситуацию в Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / соцсети

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился кадровой ситуацией в команде и прокомментировал расследование УЕФА о нарушении "горожанами" финансового фэйр-плей.

"Я не обеспокоен расследованием УЕФА. Я счастлив находиться в Манчестер Сити.

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Клуб открыт. Надеюсь, это закончится очень скоро и УЕФА примет решение, которое считает нужным, Я полностью доверяю тому, что клуб сделал, ведь знаю этих людей.

Все травмированные чувствуют себя все лучше. Ляпорт тренировался последние 2 дня, но пока не знаю, готов ли он сыграть против Уотфорда. Не готовы де Брюйне, Фернандиньо и Стоунз, с другими все в порядке", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Джон Стоунз Джон Стоунз Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Финансовый fair-play Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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