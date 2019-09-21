Британське видання пояснило, чому Зінченко пропустив поєдинок проти Уотфорда

Видання Metro розповіло про причини, через які Гвардіола залишив поза заявкою Олександра Зінченка у матчі 6 туру АПЛ проти Уотфорда (8:0).

Видання Metro, посилаючись на представників Манчестер Сіті, повідомило, що в Олександра Зінченка немає травми, а Хосеп Гвардіола надав йому відпочинок. Про ротацію наставник "містян" говорив перед поєдинком проти Уотфорда (8:0).

"У нас прекрасний склад, тому кожен заслуговує грати. Був важкий матч проти Шахтаря, далека подорож, тому дехто отримав відпочинок.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Ті, хто грали у Харкові, могли вийти у поєдинку проти Уотфорда, але я не можу не робити ротацій і не використовувати увесь склад у цій частині сезону", – сказав Гвардіола Sky Sports.

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