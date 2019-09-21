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Британське видання пояснило, чому Зінченко пропустив поєдинок проти Уотфорда

20:02 3424 Читать на русском
Британське видання пояснило, чому Зінченко пропустив поєдинок проти Уотфорда
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Видання Metro розповіло про причини, через які Гвардіола залишив поза заявкою Олександра Зінченка у матчі 6 туру АПЛ проти Уотфорда (8:0).

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

Видання Metro, посилаючись на представників Манчестер Сіті, повідомило, що в Олександра Зінченка немає травми, а Хосеп Гвардіола надав йому відпочинок. Про ротацію наставник "містян" говорив перед поєдинком проти Уотфорда (8:0).

"У нас прекрасний склад, тому кожен заслуговує грати. Був важкий матч проти Шахтаря, далека подорож, тому дехто отримав відпочинок.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Ті, хто грали у Харкові, могли вийти у поєдинку проти Уотфорда, але я не можу не робити ротацій і не використовувати увесь склад у цій частині сезону", – сказав Гвардіола Sky Sports.

Манчестер Сіті розбомбив Уотфорд в історичному матчі АПЛ – Гвардіола влаштував кастинг на позицію Зінченка

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Українці за кордоном Уотфорд Уотфорд Манчестер Сіті - Уотфорд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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