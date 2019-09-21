Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Уотфорда в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Уотфорд.

Манчестер Сіті познущався над Уотфордом в матчі 6-го туру АПЛ. Початок матчу став абсолютним кошмаром для "шершнів": вже на 18-ій хвилині "містяни" вели у рахунку 5:0. Рахунок відкрив Давід Сілва, а далі по голу забили Агуеро, Марез, Бернарду Сілва та Отаменді.

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В другому таймі Манчестер Сіті продовжив знущання над суперником. Бернарду Сілва відзначився ще двічі, а крапку в матчі поставив Кевін де Брюйне.

Таким чином, "містяни" набрали 13 очок та залишились на 2 позиції, Уотфорд з 2 пунктами залишився на останньому місці.

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