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Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

19:23 346 Читать на русском
Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0
Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер Манчестер Сіті

Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Уотфорда в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Уотфорд.

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

Манчестер Сіті познущався над Уотфордом в матчі 6-го туру АПЛ. Початок матчу став абсолютним кошмаром для "шершнів": вже на 18-ій хвилині "містяни" вели у рахунку 5:0. Рахунок відкрив Давід Сілва, а далі по голу забили Агуеро, Марез, Бернарду Сілва та Отаменді.

Манчестер Сіті – Уотфорд: Давід Сілва забив найшвидший гол сезону, "містяни" встановили історичний рекорд

В другому таймі Манчестер Сіті продовжив знущання над суперником. Бернарду Сілва відзначився ще двічі, а крапку в матчі поставив Кевін де Брюйне.

Таким чином, "містяни" набрали 13 очок та залишились на 2 позиції, Уотфорд з 2 пунктами залишився на останньому місці.

Манчестер Сіті розбомбив Уотфорд в історичному матчі АПЛ – Гвардіола влаштував кастинг на позицію Зінченка

blog_ava
Манчестер Сіті розбомбив Уотфорд в історичному матчі АПЛ – Гвардіола влаштував кастинг на позицію Зінченка
18:51
3825
Теги
Бернарду Сілва Бернарду Сілва Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд Відеоновини Уотфорд Уотфорд
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