Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що в літнє трансферне вікно не підпише нових виконавців у лінію атаки.

"Ми не куплятимемо нападника з нинішнім рівнем цін. Це неможливо, такі витрати ми не можемо собі дозволити. Це неможливо. Із фінансовими проблемами зіткнулися всі клуби, ми – не виняток.

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Ман Сіті має Габріела Жезуса, Феррана Торреса, які чудово діяли на цій позиції. Є молоді гравці з академії. Чимало ми грали з фальшивою дев'яткою. Не знаю, що станеться. Можливо, ми когось і купимо, але, ймовірно, позицію форварда на наступний сезон ми не підсилимо. На сьогодні вірогідніше, що ми не купимо нападника", – заявив Гвардіола в інтерв'ю TV3.

Нагадаємо, що після відходу Серхіо Агуеро "містяни" планували придбати зіркового форварда влітку. Головним кандидатом на переїзд на Етіхад був лідер лондонського Тоттенхема Харрі Кейн.

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