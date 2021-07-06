"Мы не будем покупать нападающего с нынешним уровнем цен. Это невозможно, такие расходы мы не можем себе позволить. Это невозможно. С финансовыми проблемами столкнулись все клубы, мы – не исключение.

Кейн отреагировал на изменения в Тоттенхэме – форвард собирался покинуть "шпор"

У Ман Сити есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. Есть молодые игроки из академии. Немало мы играли с фальшивой девяткой. Не знаю, что произойдет. Возможно, мы кого-то и купим, но, вероятно, позицию форварда на следующий сезон мы не усилим. Сегодня вероятнее, что мы не купим нападающего", – заявил Гвардиола в интервью TV3.

Напомним, что после ухода Серхио Агуэро "горожане" планировали приобрести звездного форварда летом. Главным кандидатом на переезд на Этихад был лидер лондонского Тоттенхэма Харри Кейн.

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