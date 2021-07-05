"Щоразу, коли приходить новий менеджер, навколо клубу витає хвилювання. Нуну – чудовий тренер і досягнув великих успіхів у Вулверхемптоні, допоміг йому вийти на новий рівень. Я впевнений, що ми зв'яжемося після турніру.

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Я чув, що Паратічі хоче, аби я залишився у Тоттенхемі. Як гравець, звісно ви хочете бути бажаним, прагнете почуватися улюбленим. Приємно таке чути, це додає мотивації. Я впевнений, що ми познайомимося після Євро", – заявив форвард у коментарі talkSPORT.

Нагадаємо, що Харрі Кейн вперше заговорив про свій трансфер у травні. Претендентами на форварда "шпор" називали двійко клубів з Манчестера та лондонський Челсі.

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