Гвардіола підтримав Лопетегі після звільнення з Реала

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтримав свого друга і колегу Хулена Лопетегі після звільнення з мадридського Реала.

"Я подзвоню йому в найближчі дні. Я дуже засмучений, але я знаю, що таке футбол. Я співчуваю Хулену, адже це мій друг, дивовижна людина. Ми разом грали в Барселоні, у нас чудові стосунки.

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Але такий футбол. Ніхто не застрахований від подібної долі. Коли у твоєї команди погані результати, ти не зможеш довго тренувати в Барселоні або Реалі. Або перемагаєш серіями, або у тебе немає шансу продовжувати в цих клубах роботу.

Але в футболі, як і в житті, буває новий шанс. І Хулен його отримає, в іншому місці він доведе свою цінність. Звичайно, я бажаю йому всього найкращого", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

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