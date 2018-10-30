Почеттіно – один з основних кандидатів на заміну Лопетегі в Реалі

Реал повернувся до розгляду кандидатури наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера мадридців.

Маурісіо Почеттіно може зайняти вакантне місце головного тренера Реала, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, представники Реала вже мали зустріч з оточенням наближеним до Почеттіно і залишились задоволеними результатами перемовин.

Нагадаємо, у червні після відставки Зінедіна Зідана саме Почеттіно називали основним кандидатом на посаду наставника Реала.

На даний момент тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "королівського клубу" є Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

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