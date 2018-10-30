Соларі: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько

Керівництво мадридського Реала напередодні звільнило Хулена Лопетегі з посади головного тренера. Тимчасовим наставником "вершкових" став екс-хавбек клубу та головний тренер дублю Сантьяго Соларі.

У понеділок боси "вершкових" призначили 42-річного аргентинця тимчасовим тренером головної команди. Саме Соларі готуватиме Реал до африканського вояжу в Кубку Іспанії – 31 жовтня мадридці зіграють у гостях, на іншому березі Середземного моря, проти Мелільї.

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"Малий індіанець" почав працювати на мадридську "Фабрику" в 2013 році, коли очолив юнацьку команду "галактікос" U-14. За 5 років він досягнув значного поступу та вже понад 2 роки очолює Кастілью – фарм-клуб Реала, який виступає в Сегунді B.

Ігрова кар'єра Соларі розпочалася в 1996 році в аргентинському Рівер Плейт. Уже через 3 роки він опинився в Іспанії, де провів півтора сезони в мадридському Атлетіко перед переїздом до Реала на старті сезону 2000/01. За 14 сезонів на професійному рівні аргентинцю довелося попрацювати під керівництвом 17-ти тренерів.

Першим його тренером був титулований аргентинець Рамон Діас, який як гравець доклався до останнього чемпіонства міланського Інтера перед скандалом "Кальчополі" (в сезоні 1988/89), а в статусі тренера не тільки 6 разів здобував "золото" в Аргентині, а й привів Рівер Плейт до перемоги в Кубку Лібертадорес-1996.

У сезоні 1999/00, вже в Атлетіко, Соларі перетнувся відразу з кількома фахівцями впродовж сезону. Першим був Клаудіо Раньєрі, якого змінив Саккі, того тимчасово замінив Самбрано, поки на Вісенте Кальдерон не прибув Радомір Антіч.

Стабільнішою ситуація була в мадридському Реалі, в якому Соларі чотири роки грав під керівництвом Вісенте дель Боске (2000-2004 рр.), допоки того не змінив португальський асистент Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш. Це був період, коли аргентинський хавбек грав найбільше (4993 хвилини в 120-ти матчах за "вершкових" з 8-ма голами та 10-ма асистами).

Останній сезон Соларі на Бернабеу вийшов мінорним на кшталт бурхливого періоду в Атлетіко. Реал змінив трьох тренерів упродовж першості 2004/05 (Камачо, Гарсія Ремон, Лушембургу) та провалився у всіх турнірах, не здобувши жодного трофея. Натомість в італійський період він доклався до здобуття Скудетто під керівництвом Роберто Манчіні в перші два сезони в Інтері (4037 хвилин, 7 голів, 1 асист), а після невдалого третього (всього 5 поєдинків) повернувся на батьківщину догравати за Сан Лоренсо. Саме в італійській столиці моди Сантьяго Соларі допоміг зняти прокляття "чорно-синіх", які не могли виграти чемпіонат понад 15 років. Символічно, що Інтеру це вдалося з вихованцем того, хто ледь не найбільше доклався до чемпіонства в 1989 році – "Лисого" Діаса.

У складі аргентинських "святих" Соларі перетнувся з Дієго Сімеоне, який якраз набирався сил перед тим, як поїхати підкорювати Європу вже в статусі тренера. Та на батьківщині в нового керманича Реала склалося не дуже. Відігравши рік за Сан Лоренсо, півзахисник поїхав підзаробити грошенят у Мексиці та опинився в канкунському Атланте, а в серпні 2010-го підписав однорічний контракт із уругвайським Пеньяролем, але здався вже за кілька місяців і повісив бутси на цвях.

Фанат Реала, шанувальник Мессі

Новопризначений тимчасовий керманич Реала завжди публічно захоплювався грою ікони найпринциповішого суперника мадридців – Барселони – Ліонелем Мессі. Перед тим, як очолити Кастілью, аргентинець вів колонку в одній із газет та в одному з матеріалів яскраво описав талант співвітчизника.

"Забивати настільки ж властиво Мессі, як буревіям, сонячному світлу чи урагану бути атмосферними явищами", – писав він.

"Щоразу, коли Мессі отримує м'яч, земля здригається, усі замовкають, а тренери команд суперників ховають голову в плечі та пхають руки в кишені, наче ті, хто щойно бачив блискавку, а зараз не має іншого виходу, як чекати грому. Кілька секунд повітря тріпотить, а потім чутно гол".

Коли Мессі отримав свій 4-й "Золотий м'яч" (у 2012 році – Футбол 24) Соларі підкинув дрів у вічні дебати про те, хто найкращий гравець планети.

Різниця між Мессі та Кріштіану Роналду в кількості "Золотих м'ячів". Кріштіану – найкращий у світі, тому що Мессі грає в інший спорт.

Дійсно неймовірна річ – це його величезна стабільність в останні чотири-п'ть років, безперервна, практично надлюдська".

Кілька років потому в інтерв'ю офіційному сайту Ла Ліги Соларі порівняв зірку "блаугранас" з кількома найкращими гравцями в історії футболу, включно з Пеле та Дієго Марадоною. Зрештою в 2016 році він заявив, що мріяв би побачити Мессі у "вершковій" футболці.

"Мессі став символом епохи і, на нещастя для нас, це трапилося в Барселоні. Мені прикро, що це не сталося в Реалі. "Золотий м'яч" – повністю нагорода Мессі, а я, як аргентинець, пишаюся цим. Мадридський Реал хоче мати найкращих у своєму складі, але не може мати Мессі, хай і решта відмінних гравців там", – заявив він ESPN.

За наказом свого "старого"

Едуардо Соларі – батько Сантьяго

Сантьяго Соларі впевнений, що більшість із того, що він знає, заслуга його батька.

"Я знаю життя тренера завдяки своєму батьку, якого супроводжував по всьому світі в його роботі", – розповів він El Pais у 2013 році. "Я знаю про нестабільність цієї професії, але дуже схвильований можливістю тренувати, це шлях, яким повинен піти. Мадридський Реал? Це буде втіленням мрії, але на цьому етапі аналізувати таку можливість зарано".

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