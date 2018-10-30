Гвардиола поддержал Лопетеги после увольнения из Реала

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поддержал своего друга и коллегу Хулена Лопетеги после увольнения из мадридского Реала.

"Я позвоню ему в ближайшие дни. Я очень расстроен, но я знаю, что такое футбол. Я сочувствую Хулену, ведь это мой друг, удивительный человек. Мы вместе играли в Барселоне, у нас прекрасные отношения.

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Но такой футбол. Никто не застрахован от подобной участи. Когда у твоей команды плохие результаты, ты не сможешь долго тренировать в Барселоне или Реале. Или побеждаешь сериями, или у тебя нет шанса продолжать в этих клубах работу.

Но в футболе, как и в жизни, бывает новый шанс. И Хулен его получит, в другом месте он докажет свою ценность. Конечно, я желаю ему всего наилучшего", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

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