Гвардіола озвучив невтішний діагноз де Брюйне – лідер Ман Сіті вибув на кілька місяців
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про пошкодження, якого зазнав Кевін де Брюйне у 1-му турі АПЛ.
"Де Брюйне? Це серйозна травма, ми повинні ухвалити рішення про операцію, але він буде поза грою кілька місяців", – заявив Гвардіола на прес-конференції перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Севільї.
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За інформацією Sky Sports, Кевін пропустить від 3 до 4 місяців через пошкодження підколінного сухожилля – таку саму травму він отримав у фіналі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, вже в середу, 16 серпня, Манчестер Сіті зустрінеться з Севільєю в рамках матчу за Суперкубок УЄФА. Старт зустрічі заплановано на 22:00. Щодо де Брюйне, то бельгієць у новому сезоні встиг зіграти лише 23 хвилини в 1-му турі АПЛ проти Бернлі.
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