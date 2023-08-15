"Это серьезная травма, мы должны принять решение об операции, но он будет вне игры несколько месяцев", – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против Севильи.

Манчестер Сити объявил заявку на Суперкубок УЕФА против Севильи – Гвардиола потерял трех ключевых игроков

По информации Sky Sports, Кевин пропустит от 3 до 4 месяцев из-за повреждения подколенного сухожилия – такую же травму он получил в финале Лиги чемпионов.

Напомним, уже в среду, 16 августа, Манчестер Сити встретится с Севильей в рамках матча за Суперкубок УЕФА. Старт встречи запланирован на 22:00. Что касается де Брюйне, то бельгиец в новом сезоне успел сыграть лишь 23 минуты в 1-м туре АПЛ против Бернли.

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PEP [On De Bruyne] It’s a serious injury, we have to decide on surgery but he will be out for a few months. pic.twitter.com/aH7PFzqGXq — Manchester City (@ManCity) August 15, 2023