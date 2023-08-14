Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився з футболістами, які можуть зіграти проти Севільї в матчі за Суперкубок УЄФА.

Англійський клуб опублікував на офіційному сайті заявку на матч проти іспанців. Пеп Гвардіола викликав на історичну зустріч 22 футболістів.

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Наставник Манчестер Сіті не зможе розраховувати на Кевіна Де Брюйне. Бельгійський півзахисник отримав ушкодження в першому матчі проти Бернлі. Також не зможуть зіграти Бернарду Сілва та Рубен Діаш. Останній продовжує відновлюватися від травми, а причини відсутності півзахисника невідомі.

Матч за Суперкубок УЄФА між Манчестер Сіті та Севільєю відбудеться в Афінах в середу, 16 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Зазначимо, що команда Пепа Гвардіоли вперше в історії побореться за Суперкубок УЄФА.

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