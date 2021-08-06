Чемпионы Англии не собираются вмешиваться в борьбу за Лионеля Месси, который остался свободным агентом.

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"Мы потратили деньги на Джека Грилиша, и именно он будет носить футболку с номером 10. Мы уверены в нем. Наш клуб был убежден, что Месси остается в Барселоне... Сейчас Лео не входит в наши планы", – цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

Добавим, что ПСЖ считается главным претендентом на подписание Месси, который вчера окончательно покинул Барселону.

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