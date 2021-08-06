"Я не міг відмовитися від гри під керівництвом найкращого тренера світу. Коли я вранці прибув, то довго розмовляв з ним. Все точилося навколо футболу.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про перехід Гріліша за рекордні гроші

Це була така позитивна розмова. Це показує, чому я хочу грати під його керівництвом. Я чув про нього тільки хороші слова від хлопців зі збірної Англії, і я з нетерпінням чекаю початку. Зрештою, це було те, від чого я не міг відмовитися. Будемо сподіватися, що все складеться успішно", – цитує Гріліша офіційний сайт Манчестер Сіті.

Додамо, що "містяни" заплатили за зірку Астон Вілли 100 млн фунтів. 25-річний півзахисник став найдорожчим англійцем і найдорожчим гравцем в історії АПЛ.

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