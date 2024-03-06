Манчестер Сіті мав труднощі в першому матчі, але здобув перемогу над аутсайдером. Зустріч на Етіхаді фактично перетворилася в формальність, тому Гвардіола дозволив собі експериментувати. Лідери отримали відпочинок перед ключовою грою з Ліверпулем, а резервісти вийшли на Копенгаген поруч з Холандом і Родрі.

Особливу цікавість викликав шанс для Льюїса та Бобба, а також хотілось оцінити значення Ковачіча та Нуньєша. Але героєм матчу став Альварес. Чемпіон світу створив два швидкі голи зі стандартів. Після його подач Аканджі забив, а Родрі влучив у поперечину. Хуліан підхопив м'яч і пробив сам в руки Грабарі – голкіпер грубо помилився.

Манчестер Сіті контролював м'яч, насолоджуючись не створенням моментів, а побудовою комбінацій між лініями. Холанд забив третій гол, коли отримав класне закидання від Родрі, прикрив м'яч і розібрався в чужому штрафному майданчику.

Копенгаген теж випустив багато молоді в основі. Данці не плекали особливих ілюзій, сиділи у захисті та терпляче чекали можливості вибігти у контратаку. Така можливість випала – Ельюнуссі протягнув м'яч через пів поля, обігрався в стіночку з Оскарсоном (пас п'ятою) і забив.

Гості очевидно більше хотіли активізувати гру, ніж господарі. Інтриги не було – 6:2 за сумою двох матчів. Але Копенгаген намагався грюкнути дверима в Лізі чемпіонів. Маттссон опинився сам на сам з Едерсоном, але пробив погано. У володіннях Сіті виникали пожежі після стандартів.

Кінцівка матчу замість моментів підготувала моторошні кадри. Нуньєш страшно поламав середній палець...