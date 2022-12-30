"Гра перетворилася на виставу завдяки супернику. Ми не можемо грати краще, коли є така протидія. Вони сильно діяли у пресингу, тому нам було складно нарощувати оберти. Вони глибоко сіли в оборону, і нам було непросто створювати моменти проти такої організованої команди. Ви бачите, як інші команди приходять сюди і страждають. Я знаю це. Скільки моментів вони мають після кутових, навіть аутів. У другому таймі ми не допустили жодного удару у свої ворота, але і самі мало били.

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Люди очікують, що ми заб'ємо 4 голи за 23 хвилини. Але матч з Лестером – це виняток, а не реальність. Реальність така. У деяких іграх потрібно грати одним стилем, в інших по-іншому.

Попереду ще розігруються 54 очки. Я не очікував, що на такому етапі ми матимемо 8-9 очок відриву, хоча Ліверпуль і має гру в запасі. Але є ще 54 очки. У грудні чемпіоном ніхто не стає. Ми також ще буемо втрачати очки, але зараз я можу лише привітати свою команду", – цитує Гвардіолу ВВС.

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