"Игра превратилась в спектакль благодаря сопернику. Мы не можем играть лучше, когда такое противодействие. Они сильно действовали в прессинге, поэтому нам было сложно наращивать обороты. Они глубоко сели в оборону, и нам было непросто создавать моменты против такой организованной команды. Вы видите, как другие команды приходят сюда и страдают. Я знаю это. Сколько моментов у них после угловых, даже аутов. Во втором тайме мы не допустили ни одного удара в свои ворота, но и сами мало били.

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Люди ожидают, что мы забьем 4 гола за 23 минуты. Но матч с Лестером – исключение, а не реальность. Реальность такова. В некоторых играх нужно играть одним стилем, в других по-другому.

Впереди еще разыгрываются 54 очка. Я не ожидал, что на таком этапе у нас будет 8-9 очков отрыва, хотя Ливерпуль и имеет игру в запасе. Но есть еще 54 очка. В декабре чемпионом никто не становится. Мы также еще будем терять очки, но сейчас я могу только поздравить свою команду", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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