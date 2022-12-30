Манчестер Сіті мінімально переграв Брентфорд (1:0) у 20-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Господарі могли відзначатись першими, але їм не вистачило точності, яка була у Фодена. Філ забив після чудової передачі Де Брюйне. Ляпорт наприкінці зустрічі подвоїв перевагу, але VAR скасував взяття воріт.

Манчестер Сіті здолав Брентфорд і закріпився на вершині АПЛ – Зінченко перервав серію, гольовий карнавал закінчився

Манчестер Сіті продовжив переможну серію до 10 матчів. У "містян" тепер вісім очок переваги над Челсі й дев'ять над Ліверпулем на вершині турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Брентфорд так і залишився на 14 сходинці.