Гвардіола не очолить збірну Бразилії після ЧС-2022 – у тренера Ман Сіті свій план
Наставник Манчестер Сіті хоче допрацювати свій контракт, який завершується влітку 2023-го.
Напередодні іспанські ЗМІ повідомили, що керівництво Бразильської конфедерації футболу хоче призначити Гвардіолу новим тренером збірної, адже Тіте – чинний наставник команди – покине свою посаду після ЧС-2022.
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Втім, інформація про перемовини з Гвардіолою виявилася передчасною. Пеп хоче допрацювати свій контракт із Ман Сіті, а також не виключає підписання нової угоди. Жодних контактів тренера з бразильцями щодо можливого призначення не було, повідомляє TNT Sports.
Нагадаємо, 51-річний іспанець очолив "містян" влітку 2016-го. За цей час Гвардіола тричі став чемпіоном Англії та вивів команду до фіналу ЛЧ 2020/21, у якому Сіті програв Челсі.
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