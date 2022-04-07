Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після роботи в Англії може вирушити за океан.

Наставник збірної Бразилії Тіте наприкінці лютого заявив, що покине команду після ЧС-2022. Вже були розпочаті пошуки нового фахівця, вибір впав на Гвардіолу, стверджує Marca.

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Наставник Сіті є фаворитом нового очільника Бразильської конфедерації футболу Ернальдо Родрігеса. З Пепом, його братом і агентом вже контактували представники "селесао".

Гвардіолі пропонують контракт на чотири роки (до ЧС-2026), а також зарплатню 12 мільйонів євро чистими, що на 8 млн менше, ніж він отримує зараз. Попри меншу фінансову пропозицію, бразильці переконані, що запрошення іспанця є більш ніж можливим.

Зауважимо, нинішній контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті розрахований до літа наступного року. На чолі "містян" Пеп вже провів 339 поєдинків і виграв 10 трофеїв.

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