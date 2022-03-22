Найбільш високооплачуваний тренер світу – Дієго Сімеоне. Він заробляє в Атлетіко 3,33 млн євро на місяць. Далі за заробітками йдуть елітні фахівці АПЛ: Пеп Гвардіола (Ман Сіті) – 1,89 млн, а Юрген Клопп (Ліверпуль) і Антоніо Конте (Тоттенхем) – по 1,49 млн.

Значно менші зарплати тренерів у Бундеслізі. Юліан Нагельсманн у Баварії отримує лише 666 тисяч євро на місяць. Навіть збитий льотчик Жозе Моурінью має більшу зарплату в Ромі – 777 тисяч.

Карло Анчелотті в Реалі теж зароблям небагато (910 тисяч євро), а Хаві не входить у топ-3 Ла Ліги за доходом. У Франції лідирує, звичайно, Маурісіо Почеттіно, якому ПСЖ платить мільйон і сто тисяч щомісяця.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера