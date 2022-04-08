Накануне испанские СМИ сообщили, что руководство Бразильской конфедерации футбола хочет назначить Гвардиолу новым тренером сборной, ведь Тите – действующий наставник команды – покинет свой пост после ЧМ-2022.

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Впрочем, информация о переговорах с Гвардиолой оказалась преждевременной. Пеп хочет доработать свой контракт с Ман Сити, а также не исключает подписания нового соглашения. Никаких контактов тренера с бразильцами по поводу возможного назначения не было, сообщает TNT Sports.

Напомним, 51-летний испанец возглавил "горожан" летом 2016-го. За это время Гвардиола трижды стал чемпионом Англии и вывел команду в финал ЛЧ 2020/21, в котором Сити проиграл Челси.

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