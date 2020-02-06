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Гвардіола назвав свою найгіршу поразку в кар'єрі

13:28 757 Читать на русском
Гвардіола назвав свою найгіршу поразку в кар'єрі
Хосеп Гвардіола та Девід Алаба / Фото Soccer Laduma

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола найбільший жах пережив, очолюючи Баварію.

"Найгірша поразка? 0:4 від Реала з Баварією. В той день я взяв на себе всю провину. У тому матчі ми не могли грати у своєму стилі. У Реала була чудова команда", – цитує Гвардіолу Mundo Deportivo.

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У півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2013/14 Баварія на виїзді поступилась мадридцями (0:1), а в Мюнхені Реал розтрощив команду Пепа з рахунком 4:0.

Нагадаємо, 49-річний іспанець очолював німецький гранд у 2013-2016 роках.

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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Баварія Баварія Реал Мадрид Реал Мадрид
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