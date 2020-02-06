toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ

Гвардиола назвал свое худшее поражение в карьере

13:28 253 Читати українською
Гвардиола назвал свое худшее поражение в карьере
Хосеп Гвардиола и Дэвид Алаба / Фото Soccer Laduma

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола самый большой ужас пережил, возглавляя Баварию.

"Худшее поражение? 0:4 от Реала с Баварией. В тот день я взял на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своем стиле. У Реала была замечательная команда", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Гвардиола попытался успокоить фанов Манчестер Сити относительно победы в Лиге чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов сезона 2013/14 Бавария на выезде уступила мадридцами (0:1), а в Мюнхене Реал разгромил команду Пепа со счетом 4:0.

Напомним, 49-летний испанец возглавлял немецкий гранд в 2013-2016 годах.

"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошувати

blog_ava
Роналду получил на День рождения роскошный подарок – реакция португальца бесценная
10:13
573
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Динамо Киев
16:00
Стрёмсгодсет
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук