Гвардиола назвал свое худшее поражение в карьере

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола самый большой ужас пережил, возглавляя Баварию.

"Худшее поражение? 0:4 от Реала с Баварией. В тот день я взял на себя всю вину. В том матче мы не могли играть в своем стиле. У Реала была замечательная команда", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Гвардиола попытался успокоить фанов Манчестер Сити относительно победы в Лиге чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов сезона 2013/14 Бавария на выезде уступила мадридцами (0:1), а в Мюнхене Реал разгромил команду Пепа со счетом 4:0.

Напомним, 49-летний испанец возглавлял немецкий гранд в 2013-2016 годах.

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