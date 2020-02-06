Гвардіола спробував заспокоїти фанів Манчестер Сіті щодо перемоги у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола починає втрачати впевненість, що його команда здатна здобути головний клубний трофей.

"Манчестер Сіті був клубом, який протягом десятиліття просто намагався залишитися в англійській Прем'єр-лізі, але раптово його купили люди з Абу-Дабі. Потім був різкий стрибок і чотири чемпіонства за десять років.

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Єдине, чого немає у Сіті, – титулу Ліги чемпіонів. Абсолютно нормально, що вболівальники просять виграти цей турнір. Це навіть добре. Я спробую, якщо не в цьому році, то в наступному. Але кінець світе не настане, якщо цього не трапиться", – цитує Гвардіолу Post United.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні АПЛ Сіті майже втратив шанси на тріуфм, відстаючи від Ліверпуля на 22 очки, а у плей-офф ЛЧ на Зінченка і компанію очікує зустріч з Реалом.

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