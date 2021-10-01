Гвардіола назвав орієнтовні терміни повернення Зінченка
18:11 - Читать на русском
Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем проти Ліверпуля.
Чинні чемпіони Англії мають лише дві втрати, серед яких і Олександр Зінченко.
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"Усі в хорошій формі, окрім Зінченка та Гюндогана. Ми очікуємо, що вони обоє повернуться після перерви на матчі збірних", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Ман Сіті.
Додамо, що "містяни" на виїзді зіграють проти Ліверпуля у неділю (3 жовтня). Потім розпочнеться двотижнева пауза на матчі збірних.
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