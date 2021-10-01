Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Ливерпуля.

Действующие чемпионы Англии имеют только две потери, среди которых и Александр Зинченко.

Зинченко не поможет сборной Украины в октябре – Петраков оперативно нашел неожиданную замену

"Все в хорошей форме, кроме Зинченко и Гюндогана. Мы ожидаем, что они оба вернутся после перерыва на матчи сборных", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.

Добавим, что "горожане" на выезде сыграют против Ливерпуля в воскресенье (3 октября). Затем начнется двухнедельная пауза на матчи сборных.

Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду