Гвардиола назвал ориентировочные сроки возвращения Зинченко
18:11 - Читати українською
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против Ливерпуля.
Действующие чемпионы Англии имеют только две потери, среди которых и Александр Зинченко.
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"Все в хорошей форме, кроме Зинченко и Гюндогана. Мы ожидаем, что они оба вернутся после перерыва на матчи сборных", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Манчестер Сити.
Добавим, что "горожане" на выезде сыграют против Ливерпуля в воскресенье (3 октября). Затем начнется двухнедельная пауза на матчи сборных.
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