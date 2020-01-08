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Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек – вони носять футболки, які передбачають історію і гордість

10:51 759 Читать на русском
Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек – вони носять футболки, які передбачають історію і гордість
Хосеп Гвардіола / ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті не поспішає радіти виходу у фінал після перемоги над МЮ в першому півфінальному матчі Кубка ліги.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Сілва 17’
Ріяд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Сілва
33’ Ріяд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг МЮ в першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги, проте завдяки голу Рашфорда "червоні дияволи" ще зберігають певні шанси на вихід у фінал.

"У минулій грі проти Манчестер Юнайтед (Ман Сіті поступився 1:2 – прим.) нам забракло контролю в тих ситуаціях, коли ми втрачали м'яч. У цій грі це вдавалося краще. Ми намагалися контролювати їхні контратаки, тому що у МЮ – чудова команда.

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Мої гравці втрачали м'яч у тих позиціях, які є дуже небезпечними. Не можна забувати, проти якої команди ми грали. Сьогодні ми можемо бути більш ніж задоволені виїздом на Олд Траффорд і перемогою. Але справа ще не закінчена. Попереду ще одна гра. Подивимося, що станеться.

Звичайно, Манчестер Юнайтед здатний на камбек. У минулому році вони програли тут ПСЖ, а потім пройшли далі в Лізі чемпіонів. Вони носять футболки, які передбачають історію і гордість", – цитує Гвардіолу BBC.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед пройде 29 січня на Етіхаді. Переможець зіграє у фіналі з тріумфатором пари Лестер – Астон Вілла.

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