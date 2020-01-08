Гвардіола: Манчестер Юнайтед здатний на камбек – вони носять футболки, які передбачають історію і гордість

Головний тренер Манчестер Сіті не поспішає радіти виходу у фінал після перемоги над МЮ в першому півфінальному матчі Кубка ліги.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг МЮ в першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги, проте завдяки голу Рашфорда "червоні дияволи" ще зберігають певні шанси на вихід у фінал.

"У минулій грі проти Манчестер Юнайтед (Ман Сіті поступився 1:2 – прим.) нам забракло контролю в тих ситуаціях, коли ми втрачали м'яч. У цій грі це вдавалося краще. Ми намагалися контролювати їхні контратаки, тому що у МЮ – чудова команда.

Шедевр Бернарду та курйозний автогол у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:3

Мої гравці втрачали м'яч у тих позиціях, які є дуже небезпечними. Не можна забувати, проти якої команди ми грали. Сьогодні ми можемо бути більш ніж задоволені виїздом на Олд Траффорд і перемогою. Але справа ще не закінчена. Попереду ще одна гра. Подивимося, що станеться.

Звичайно, Манчестер Юнайтед здатний на камбек. У минулому році вони програли тут ПСЖ, а потім пройшли далі в Лізі чемпіонів. Вони носять футболки, які передбачають історію і гордість", – цитує Гвардіолу BBC.

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед пройде 29 січня на Етіхаді. Переможець зіграє у фіналі з тріумфатором пари Лестер – Астон Вілла.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: неготовність "дияволів" до топ-матчів, Менді знову не вражає, а Марез – MVP дербі