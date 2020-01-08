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Гвардиола: Манчестер Юнайтед способен на камбэк – они носят футболки, которые предусматривают историю и гордость

8 января 10:51 112 Читати українською
Гвардиола: Манчестер Юнайтед способен на камбэк – они носят футболки, которые предусматривают историю и гордость
Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити не спешит радоваться выходу в финал после победы над МЮ в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

70’ Маркус Рашфорд
 
Бернарду Силва 17’
Рияд Марез 33’
Андреас Перейра 39’
17’ Бернарду Силва
33’ Рияд Марез
39’ Андреас Перейра
70’ Маркус Рашфорд

Напомним, Манчестер Сити победил МЮ в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги, однако благодаря голу Рашфорда "красные дьяволы" еще сохраняют определенные шансы на выход в финал.

"В прошлой игре против Манчестер Юнайтед (Манчестер Сити уступил 1:2 – прим.) нам не хватило контроля в тех ситуациях, когда мы теряли мяч. В этой игре это удавалось лучше. Мы пытались контролировать их контратаки, так как у МЮ – замечательная команда.

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Мои игроки теряли мяч в тех позициях, которые являются очень опасными. Нельзя забывать, против какой команды мы играли. Мы можем быть более чем довольны выездом на Олд Траффорд и победой. Но дело еще не закончено. Впереди еще одна игра. Посмотрим, что произойдет.

Конечно, Манчестер Юнайтед способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь ПСЖ, а затем прошли дальше в Лиге чемпионов. Они носят футболки, которые предусматривают историю и гордость", – цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед пройдет 29 января на Этихаде. Победитель сыграет в финале с триумфатором пары Лестер – Астон Вилла.

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