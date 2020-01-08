Гвардиола: Манчестер Юнайтед способен на камбэк – они носят футболки, которые предусматривают историю и гордость

Главный тренер Манчестер Сити не спешит радоваться выходу в финал после победы над МЮ в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

Напомним, Манчестер Сити победил МЮ в первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги, однако благодаря голу Рашфорда "красные дьяволы" еще сохраняют определенные шансы на выход в финал.

"В прошлой игре против Манчестер Юнайтед (Манчестер Сити уступил 1:2 – прим.) нам не хватило контроля в тех ситуациях, когда мы теряли мяч. В этой игре это удавалось лучше. Мы пытались контролировать их контратаки, так как у МЮ – замечательная команда.

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Мои игроки теряли мяч в тех позициях, которые являются очень опасными. Нельзя забывать, против какой команды мы играли. Мы можем быть более чем довольны выездом на Олд Траффорд и победой. Но дело еще не закончено. Впереди еще одна игра. Посмотрим, что произойдет.

Конечно, Манчестер Юнайтед способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь ПСЖ, а затем прошли дальше в Лиге чемпионов. Они носят футболки, которые предусматривают историю и гордость", – цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед пройдет 29 января на Этихаде. Победитель сыграет в финале с триумфатором пары Лестер – Астон Вилла.

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