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Гвардіола: Ліверпуль випереджає нас лише на 2 очки, нам потрібно показувати свою найкращу гру

22:02 210 Читать на русском
Гвардіола: Ліверпуль випереджає нас лише на 2 очки, нам потрібно показувати свою найкращу гру
Хосеп Гвардіола / Фото: соцмережі

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти лондонського Арсенала.

"Я розумію тиск, який чиниться на нас, щоб ми перемагали. Після матчу в Ньюкаслі Ліверпуль випереджав нас на сім очок, а зараз залишилося всього два.

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Звичайно, їм ще грати завтра, у них команда високого рівня. Але і Вест Хем пристойний суперник. Завтра нам потрібно починати все з початку і думати про Евертон, а потім – про Челсі. Нас чекає важкий тиждень, ми будемо йти від гри до гри.

Важливо розуміти, що нам потрібно для того, щоб перемагати і показувати свою найкращу гру протягом 90 хвилин. Ми добре виглядаємо, коли робимо те, що повинні робити.

Коли я тільки прийшов у Манчестер Сіті, люди говорили, що я не люблю Агуеро. Але я завжди був задоволений ним. Я чесний, іноді я вважав за краще використати Жезуса або Стерлінга в якості форварда. Але сьогодні Агуеро бився і зробив все для своєї команди", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Арсенал
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Арсенал Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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