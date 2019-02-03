Гвардіола: Ліверпуль випереджає нас лише на 2 очки, нам потрібно показувати свою найкращу гру

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру АПЛ проти лондонського Арсенала.

"Я розумію тиск, який чиниться на нас, щоб ми перемагали. Після матчу в Ньюкаслі Ліверпуль випереджав нас на сім очок, а зараз залишилося всього два.

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Звичайно, їм ще грати завтра, у них команда високого рівня. Але і Вест Хем пристойний суперник. Завтра нам потрібно починати все з початку і думати про Евертон, а потім – про Челсі. Нас чекає важкий тиждень, ми будемо йти від гри до гри.

Важливо розуміти, що нам потрібно для того, щоб перемагати і показувати свою найкращу гру протягом 90 хвилин. Ми добре виглядаємо, коли робимо те, що повинні робити.

Коли я тільки прийшов у Манчестер Сіті, люди говорили, що я не люблю Агуеро. Але я завжди був задоволений ним. Я чесний, іноді я вважав за краще використати Жезуса або Стерлінга в якості форварда. Але сьогодні Агуеро бився і зробив все для своєї команди", – цитує Гвардіолу ВВС.

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