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Гвардиола: Ливерпуль опережает нас только на 2 очка, нам нужно показывать свою лучшую игру

22:05 49 Читати українською
Гвардиола: Ливерпуль опережает нас только на 2 очка, нам нужно показывать свою лучшую игру
Хосеп Гвардиола / Фото: соцсети

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 25 тура АПЛ против лондонского Арсенала.

"Я понимаю давление, оказываемое на нас, чтобы мы побеждали. После матча в Ньюкасле Ливерпуль опережал нас на семь очков, а сейчас осталось всего два.

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Конечно, им еще играть завтра, у них команда высокого уровня. Но и Вест Хэм приличный соперник. Завтра нам нужно начинать все с начала и думать о Эвертоне, а затем – о Челси. Нас ждет тяжелая неделя, мы будем идти от игры к игре.

Важно понимать, что нам нужно для того, чтобы побеждать и показывать свою лучшую игру в течение 90 минут. Мы хорошо выглядим, когда делаем то, что должны делать.

Когда я только пришел в Манчестер Сити, люди говорили, что я не люблю Агуэро. Но я всегда был доволен им. Я честный, иногда я предпочитал использовать Жезуса или Стерлинга в качестве форварда. Но сегодня Агуэро бился и сделал все для своей команды", цитирует Гвардиолу ВВС.

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Манчестер Сити - Арсенал: Воскресенье 03 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Арсенал
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