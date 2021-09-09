Кріштіану Роналду прагнув покинути Ювентус та перебратись на Туманний Альбіон у Манчестер Сіті. Втім, в останній момент ситуація кардинально змінилась.

Із самого початку футболіст і його агент Жорже Мендеш вели перемовини лише з "містянами". Хосеп Гвардіола особисто хотів бачити португальця, адже був переконаний, що Роналду забиватиме понад 40 м'ячів за сезон, повідомляє журналіст BBC Гільєм Балаге.

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Для такого гучного трансферу Ман Сіті треба було продати когось із атакувальної ланки, але справжніх претендентів на Стерлінга, Жезуса чи Сілву не було. Через це Мендеш розпочав роботу над пошуком запасного варіанту. Саме тут на авансцену вийшов Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" не думали про підписання Кріштіану, але коли дізнались про варіант з можливим переходом, вирішили, що він має повернутись на Олд Траффорд. МЮ одразу переплюнув Сіті за запропонованою зарплатнею, а Ювентус погодився на трансфер за 15+8 мільйонів євро.

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36-річний нападник навіть тоді все ж вагався щодо доцільності повернення в Юнайтед, але дуже хотів піти з Ювентуса. Розуміючи, що перехід в Сіті може не відбутись, він і його агент все ж погодились на пропозицію "червоних дияволів".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду вже виступав за МЮ у 2003-2009 роках. Найближчий матч Манчестер проведе на Олд Траффорд 11 вересня проти Ньюкасла. Очікується, що саме у цьому поєдинку португалець зможе дебютувати.

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